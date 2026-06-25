Антинаркотическая площадка для молодежи появилась на ВДНХ На ВДНХ появилась молодежная антинаркотическая площадка

Москва25 июн Вести.При участии главного управления МВД по Москве и городского правительства на ВДНХ открылась молодежная антинаркотическая площадка "Не/музей". Об этом пишет "Интерфакс".

Площадку позиционируют как "принципиально новую форму профилактики наркомании". Так, на площадке посетители могут увидеть, к каким последствиям для организма приводит употребление запрещенных веществ. Профилактика построена не на лекциях, а на визуальных образах и интерактивных инсталляциях.

На площадке также представлен "прогнозный планшет", с помощью которого посетители увидят, как может измениться их внешность в случае употребления запрещенных веществ.

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