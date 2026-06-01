Степашин: при маркировке детских книг на наркотики не должно быть перегибов

Москва1 июн Вести.Не должно быть перегибов при маркировке детских книг на наркотики. Об этом ИС "Вести" заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Согласно законодательству, с 1 марта текущего года необходима маркировка произведений, содержащих упоминания наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

По его словам, к запрету детских книг нужно подходить правильно.

Нельзя перегибать … Надо подходить творчески … и понимать вообще, о чем ты говоришь … Сейчас мы и с администрацией, и с Минцифрой, и с Минкультом этим занимается … Российский книжный союз нам здорово помогает … Не должны повторять то, что … бывало и в Советском Союзе, да и при царе-батюшке, кстати, тоже перегибы были сказал Степашин

Ранее бывший премьер-министр России заявил, что детские книги должны быть дешевле.