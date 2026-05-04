Владелец "Эксмо-АСТ" сравнил издание книг в РФ с хождением по минному полю Владелец "Эксмо-АСТ": издатели книг в РФ находятся под постоянным давлением

Москва4 мая Вести.Процесс издания литературы в России сравним с хождением по минному полю из-за размытых трактовок законодательства, считает владелец издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков. Такое мнение он выразил в беседе с РБК.

Как отметил Новиков, работа издателей на сегодняшний день усложняется из-за неопределенности, связанной с законами о запрете пропаганды наркотиков и ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). По его словам, количество промаркированных книг из-за упоминания наркотических веществ перевалило за тысячу, а несколько сотен тиражей были полностью сняты с продажи, поскольку в них усмотрели признаки пропаганды.

Мы имеем дело с формулировкой, что упоминание наркотиков разрешено, если это "оправданная жанром неотъемлемая часть художественного замысла". Но мы все с вами понимаем, что эта формулировка может иметь разное толкование. Маркировать приходится даже религиозные издания с проповедями, направленными на помощь наркозависимым, или же безобидные литературные метафоры считает владелец издательской группы

Одной из ключевых проблем сейчас, пояснил Новиков, остаются колоссальные объемы уже выпущенной литературы, которая находится в обороте с 1990-х годов и требует проверки.

Он также рассказал, почему нельзя проставить маркировку "18+" на все книги. По его словам, это не решит проблему полностью и увеличит издержки для издателя.

Маркировка не освобождает от ответственности, если там есть реальная пропаганда добавил Новиков

В конце апреля гендиректора издательства "Эксмо" Евгения Капьева и еще ряд сотрудников доставили в Следственный комитет России для проведения допроса. Позже топ-менеджеров отпустили без обвинений под обязательство о явке.

Также в "Эксмо" назвали дезинформацией сообщения о конфискации книг с ЛГБТ-контентом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил ограничения в отношении некоторых книг и сериалов необходимостью соблюдения действующего законодательства.