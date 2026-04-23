СК отпустил после допроса топ-менеджеров издательства "Эксмо" Топ-менеджеров издательства "Эксмо" отпустили под обязательство о явке

Москва23 апр Вести.Следственный комитет РФ принял решение отпустить топ-менеджеров издательства "Эксмо" без обвинений под обязательство о явке. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на правоохранительные органы.

Среди тех, кто был отпущен без обвинений, в том числе гендиректор издательства Евгений Капьев и замглавного редактора по литературе Юлия Соколовская. Ранее сообщалось, что они были задержаны и допрошены по делу о распространении книг с ЛГБТ-тематикой (движение признано в РФ экстремистским и запрещено).

После проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела под обязательство о явке были отпущены четверо сотрудников издательства говорится в сообщении

24 апреля топ-менеджеры обязаны снова явиться на допрос к следователям.