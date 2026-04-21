Mash: в издательстве "Эксмо" проходят обыски по делу об экстремизме

Москва21 апр Вести.В офисах издательства "Эксмо" проходят обыски, гендиректора компании Евгения Капьева задержали и собираются допросить по делу об экстремизме. Об этом сообщило интернет-издание Mash.

Отмечается, что компанию обвиняют в создании схемы по распространению запрещенной и экстремистской ЛГБТ-литературы (ЛГБТ - признано в РФ экстремистским и запрещено).

В мае 2025 года 5 сотрудников издательской группы и дочерних Popcorn Books и Individuum уже задерживали по делу о пропаганде нетрадиционных отношений. Троим предъявили обвинения по статье об организации экстремистской деятельности, повод — книги на ЛГБТ-тематику, которые якобы продавались в том числе несовершеннолетним говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Mash

После инцидента "Эксмо" разослало магазинам письмо с просьбой срочно утилизировать или вернуть 50 книг. В списке: "Лето в пионерском галстуке", "О чем молчит Ласточка", "Элизиум", "Назови меня своим именем", "Закрытые. Жизнь гомосексуалов в СССР" и пр.

Тогда в "Эксмо" отвергли обвинения, заявив, что претензии касаются только подконтрольным им Popcorn Books и Individuum.

Информации от официальных структур или ведомств по данной теме пока нет.