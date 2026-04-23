Москва23 апрВести.В "Эксмо" опровергли сообщения о конфискации тиражей книг с ЛГБТ-контентом (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в офисе и на складах издательства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление компании.
В заявлении издательства также утверждается, что внутри компании действует регламент, согласно которому любая литература выпускается с учетом изменений в законодательстве. При этом не исключается, что некоторое упоминание может содержаться в медицинской литературе, учебниках по биологии и репродукциях картин либо биографиях людей из различных сфер.
Ранее стало известно о задержании гендиректора "Эксмо" Евгения Капьева, речь может идти о деятельности уже закрытого издательства Popcorn Books, связанного с пропагандой ЛГБТ.