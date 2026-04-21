Москва21 апрВести.Генерального директора издательства "Эксмо" Евгения Капьева доставили в Следственный комитет РФ для проведения допроса. Информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе "Эксмо".
Мы подтверждаем факт того, что генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев и еще ряд сотрудников были доставлены для допроса в СК РФутончили в издательстве
По данным агентства, полученным от правоохранительных органов, с гендиректором "Эксмо" Капьевым проводятся следственные действия в рамках ранее возбужденного уголовного дела об экстремизме.
СМИ сообщали сегодня, что в офисах издательства "Эксмо" проходят обыски.