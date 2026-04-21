В "Эксмо" подтвердили, что директор издательства доставлен в СК

Москва21 апр Вести.Генерального директора издательства "Эксмо" Евгения Капьева доставили в Следственный комитет РФ для проведения допроса. Информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе "Эксмо".

Мы подтверждаем факт того, что генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев и еще ряд сотрудников были доставлены для допроса в СК РФ утончили в издательстве

По данным агентства, полученным от правоохранительных органов, с гендиректором "Эксмо" Капьевым проводятся следственные действия в рамках ранее возбужденного уголовного дела об экстремизме.

СМИ сообщали сегодня, что в офисах издательства "Эксмо" проходят обыски.