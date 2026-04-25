Гендиректор и сотрудники "Эксмо" обязаны явиться в СК 27 апреля

Гендиректора и ряда сотрудников "Эксмо" обязали прийти к следователю 27 апреля Гендиректор и сотрудники "Эксмо" обязаны явиться в СК 27 апреля

Москва25 апр Вести.Следственный комитет обязал гендиректора издательства "Эксмо" Евгения Капьева и нескольких сотрудников явиться к следователю в понедельник, 27 апреля. Об этом пресс-служба издательства сообщила ТАСС.

Они в статусе свидетелей, дома. Обязательства по явке в понедельник говорится в сообщении

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