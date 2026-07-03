Москва3 июлВести.Бывший глава отдела продаж издательства "Эксмо" Артем Вахляев (внесен в РФ в перечень экстремистов) получил 4 года условно за продажу литературы, содержащей пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС.
Решение вынес Замоскворецкий суд города Москвы.
Путем частичного сложения наказания окончательно назначить Вахляеву наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 4 годаговорится в вердикте суда
Вахляев был лишен двух миллионов рублей, которые он получил в результате преступной деятельности.
В апреле сообщалось об обысках в издательстве "Эксмо" по делу об экстремизме.