Экс-главу отдела "Эксмо" осудили на 4 года условно за продажи книг с ЛГБТ

Суд приговорил экс-главу отдела "Эксмо" к 4 годам условно за продажу ЛГБТ-книг Экс-главу отдела "Эксмо" осудили на 4 года условно за продажи книг с ЛГБТ

Москва3 июл Вести.Бывший глава отдела продаж издательства "Эксмо" Артем Вахляев (внесен в РФ в перечень экстремистов) получил 4 года условно за продажу литературы, содержащей пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Решение вынес Замоскворецкий суд города Москвы.

Путем частичного сложения наказания окончательно назначить Вахляеву наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 4 года говорится в вердикте суда

Вахляев был лишен двух миллионов рублей, которые он получил в результате преступной деятельности.

В апреле сообщалось об обысках в издательстве "Эксмо" по делу об экстремизме.