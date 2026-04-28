Москва28 апр Вести.Уголовное дело грозит в РФ признанному иностранным агентом ЛГБТ-активисту (ЛГБТ-движение запрещено в РФ) Евгению Писемскому, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее суды в Москве назначили мужчине три административных штрафа на общую сумму 750 тысяч рублей за публикацию в социальных сетях информации о нетрадиционных сексуальных отношениях.

Писемский Евгений Александрович трижды признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола, отказа от деторождения)… Правоохранители могут возбудить в отношении него уголовное дело отметил источник

Он также уточнил, что за каждое правонарушение Писемскому назначен штраф в 250 тысяч рублей.