Суд Москвы оштрафовал блогера Майкла Наки за нарушение закона об иноагентах

Майкла Наки оштрафовали на 40 тысяч за нарушение деятельности иноагента Суд Москвы оштрафовал блогера Майкла Наки за нарушение закона об иноагентах

Москва22 июл Вести.Басманный суд Москвы оштрафовал блогера Майкла Наки, признанного в России иностранным агентом, на 40 тысяч рублей. Об этом сообщается в канале судов общей юрисдикции города Москвы на платформе MAX.

Суд установил, что Наки нарушил требования законодательства об иностранных агентах, и привлек его к административной ответственности по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ.

Басманный районный суд города Москвы 22 июля 2026 года признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, Наки Майкла Сиднея и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей говорится в публикации

Решение пока не вступило в силу.