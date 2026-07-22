Москва22 июлВести.Басманный суд Москвы оштрафовал блогера Майкла Наки, признанного в России иностранным агентом, на 40 тысяч рублей. Об этом сообщается в канале судов общей юрисдикции города Москвы на платформе MAX.
Суд установил, что Наки нарушил требования законодательства об иностранных агентах, и привлек его к административной ответственности по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ.
Басманный районный суд города Москвы 22 июля 2026 года признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, Наки Майкла Сиднея и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублейговорится в публикации
Решение пока не вступило в силу.