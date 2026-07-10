Москва10 июл Вести.Следственный комитет завершил расследование по делу блогера Майкла Наки, имеющего в РФ статус иноагента. Об этом сообщило ГСУ СК России по Москве на платформе MAX.

Следственным отделом по Басманному району СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении блогера Майкла Наки (признан в РФ иностранным агентом). Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ говорится в публикации Следкома

Согласно материалам дела, весной 2024 года Наки разместил в своем канале на видеохостинге публичный призыв к действиям, подрывающим безопасность Российской Федерации.

В настоящее время Наки находится в розыске. Суд избрал ему меру пресечения в виде заочного ареста. Материалы дела направлены в судебную инстанцию для дальнейшего рассмотрения.

Ранее Майкла Наки заочно осудили на 11 лет колонии общего режима за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации.