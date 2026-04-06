Москва6 апр Вести.В Новом Уренгое завершили расследование уголовного дела в отношении уехавшего из России блогера-иноагента. Ему вменяют уклонение от исполнения обязанностей иноагента, сообщили в СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, в 2024 году фигурант опубликовал материалы в интернете без указания своего статуса иноагента. Его дважды в течение года привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Отмечается, что блогер находится за пределами России.

Он объявлен в розыск. По ходатайству следствия в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу уточнили в СК

Материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены в суд.