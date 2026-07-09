СК завершил расследование дела Семена Слепакова, материалы передают в суд Дело Семена Слепакова передано в московский суд

Москва9 июл Вести.Столичный главк Следственного комитета завершил расследование дела Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом), сообщили в пресс-службе Следкома.

В ведомстве напомнили, что артист обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

Следствием получены доказательства, изобличающие фигуранта в совершении инкриминируемого преступного деяния, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд говорится в заявлении СК, опубликованном в MAX

Установлено, что фигурант дважды за год привлекался с административной ответственности за нарушение порядка деятельности лица, выполняющего функции иностранного агента.

Несмотря на это артист, будучи за пределами России, опубликовал в соцсетях материалы без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом.

Ранее Слепакову заочно предъявили обвинение, объявили в розыск и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.