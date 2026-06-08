Суд заочно приговорил Михаила Ходорковского к 10 годам колонии за фейки о ВС РФ

Михаил Ходорковский заочно приговорен к 10 годам за фейки о ВС РФ Суд заочно приговорил Михаила Ходорковского к 10 годам колонии за фейки о ВС РФ

Москва8 июн Вести.Бывшего руководителя компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно приговорили к 10 годам заключения по делу о публикации фейков о ВС РФ. Об этом столичная прокуратура сообщила в MAX.

По данным ведомства, осужденный в сентябре 2022 года и июле 2024 года, находясь за границей, разместил на личной странице в соцсети публикации, содержащие ложную информацию о Вооруженных Силах РФ.

Ходорковскому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима говорится в публикации

Ему также запрещено в ближайшие пять лет заниматься администрированием сайтов и каналов.