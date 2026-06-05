Прокурор запросил для Ходорковского 14 лет по делу о фейках о ВС РФ

Ходорковского просят приговорить к 14 годам по делу о фейках о ВС РФ Прокурор запросил для Ходорковского 14 лет по делу о фейках о ВС РФ

Москва5 июн Вести.Гособвинение просит Мещанский суд Москвы приговорить Михаила Ходорковского (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) к 14 годам колонии по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Прокурор просит признать Ходорковского виновным по п. "в", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и проговорить к 14 годам лишения свободы говорится в сообщении

Следствием установлено, что в сентябре 2022 года и в июле 2024 года, находясь за пределами России, Ходорковский размещал на личной странице в одной из соцсетей публикации, содержащие заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ в ходе СВО.

Бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский был осужден в России по двум уголовным делам. После 10 лет отбывания наказания в колонии он был помилован президентом России 20 декабря 2013 года.