Суд приговорил Максима Круглова к 7 годам колонии за фейки о ВС РФ

В Москве вынесен приговор Максиму Круглову за фейки о Вооруженных Силах РФ Суд приговорил Максима Круглова к 7 годам колонии за фейки о ВС РФ

Москва24 июн Вести.В Москве суд вынес приговор 39-летнему Максиму Круглову (внесен в реестр экстремистов и террористов). Он признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил России. Об этом сообщила прокуратура столицы на платформе MAX.

По данным следствия, в апреле 2022 года Круглов разместил в социальных сетях материалы, содержащие недостоверные сведения о действиях российских военнослужащих в ходе СВО.

Суд назначил Круглову семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

С учетом позиции прокуратуры ЦАО 39-летний Максим Круглов признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ)… Круглову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима говорится в публикации

Кроме того, мужчине запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием каналов и сайтов в интернете, на три года.