Москва17 июнВести.Магаданский городской суд заочно приговорил владельца новостного портала, признанного в России иноагентом, к 6,5 годам лишения свободы по делу о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии. Также заочно осужден его подчиненный, сообщили в прокуратуре Магаданской области.
Согласно материалам уголовного дела, в ноябре 2022 года владелец СМИ по мотивам политической ненависти опубликовал фейки о Вооруженных силах. Спустя 1,5 месяца он и его сотрудник распространили в новостных каналах ложные сведения о происшествии на территории Украины.
Кроме того, после признания медиапортала СМИ-иноагентом его участники в период с июля 2023 года по январь 2026-го неоднократно публиковали материалы без указания на соответствующий статус. От исполнения обязанности по предоставлению отчетов в Минюст злоумышленники уклонились, добавили в прокуратуре.
В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, а также об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
Владельцу информационного портала наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев, его соучастнику – на срок 5 лет 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима... Осужденные объявлены в межгосударственный розыск, приговор вынесен заочноговорится в сообщении
Суд запретил им администрировать сайты, а также конфисковал два смартфона и планшет, которые использовались при совершении преступлений.
Приговор в законную силу не вступил.