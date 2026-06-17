Владельца СМИ-иноагента заочно осудили в Магадане по делу о фейках о ВС РФ

В Магадане заочно осудили владельца СМИ-иноагента по делу о фейках о ВС РФ Владельца СМИ-иноагента заочно осудили в Магадане по делу о фейках о ВС РФ

Москва17 июн Вести.Магаданский городской суд заочно приговорил владельца новостного портала, признанного в России иноагентом, к 6,5 годам лишения свободы по делу о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии. Также заочно осужден его подчиненный, сообщили в прокуратуре Магаданской области.

Согласно материалам уголовного дела, в ноябре 2022 года владелец СМИ по мотивам политической ненависти опубликовал фейки о Вооруженных силах. Спустя 1,5 месяца он и его сотрудник распространили в новостных каналах ложные сведения о происшествии на территории Украины.

Кроме того, после признания медиапортала СМИ-иноагентом его участники в период с июля 2023 года по январь 2026-го неоднократно публиковали материалы без указания на соответствующий статус. От исполнения обязанности по предоставлению отчетов в Минюст злоумышленники уклонились, добавили в прокуратуре.

В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, а также об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Владельцу информационного портала наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев, его соучастнику – на срок 5 лет 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима... Осужденные объявлены в межгосударственный розыск, приговор вынесен заочно говорится в сообщении

Суд запретил им администрировать сайты, а также конфисковал два смартфона и планшет, которые использовались при совершении преступлений.

Приговор в законную силу не вступил.