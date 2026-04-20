Столичный суд оштрафовал на 8 млн рублей Roblox за пропаганду ЛГБТ

Москва20 апр Вести.Таганский районный суд Москвы назначил штраф американской компании Roblox Corporation – разработчику игры Roblox по двум административным делам о пропаганде движения ЛГБТ (признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом сообщает ТАСС.

Согласно материалам суда, компания допустила распространение материалов, создающих привлекательный образ нетрадиционным сексуальным отношениям.

Суд признал виновным Roblox Corporation по ч. 4 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей с применением СМИ или интернета) и назначил наказание в виде административного штрафа на сумму 4 миллиона рублей сказано в сообщении

По второму делу сумма штрафа также составила 4 миллиона рублей.

В декабре 2025 года Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox в связи с распространением материалов, содержащих пропаганду и оправдание экстремистской и террористической деятельности.