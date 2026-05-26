Таганский суд Москвы назначил штраф онлайн-галерее DeviantArt на 3,5 млн рублей

Москва26 мая Вести.Таганский суд Москвы оштрафовал компанию DeviantArt, Inc. на 3 миллиона 500 тысяч рублей. Причиной стал отказ удалить информацию, распространение которой запрещено на территории России. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Заседание, как уточнили в пресс-службе суда, проходило в закрытом режиме, поэтому суть претензий к компании не раскрывается. DeviantArt признана виновной по статье о нарушении порядка ограничения доступа к информации.

Таганским районным судом города Москвы 26 мая 2026 года DeviantArt, Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ… Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3 500 000 рублей цитирует пресс-службу агентство ТАСС

DeviantArt - одна из самых больших в мире интернет-площадок, где художники и дизайнеры выставляют свои работы и общаются. Основана в 2000 году, штаб-квартира располагается в Лос-Анджелесе. Владеет платформой компания Wix.com. В 2021 году Роскомнадзор уже ограничивал доступ к платформе из-за отказа удалить запрещенный контент.