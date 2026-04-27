TikTok и Pinterest оштрафовали на 7 млн и 3,5 млн рублей за нарушение законов РФ

Таганский суд Москвы оштрафовал TikTok и Pinterest на 7 млн и 3,5 млн рублей TikTok и Pinterest оштрафовали на 7 млн и 3,5 млн рублей за нарушение законов РФ

Москва27 апр Вести.Суд Таганского района Москвы признал платформы TikTok и Pinterest виновными в нарушении российского законодательства. Об этом пишет "Интерфакс".

Назначить TikTok Pte.Ltd административное наказание в виде штрафа в размере 7 млн рублей, Pinterest Inc. – 3,5 млн рублей огласил решение судья

Сервисы признаны виновными в административных правонарушениях по ч. 2 и ч. 3 ст. 13.50 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети).

TikTok неоднократно привлекался российскими судами к ответственности за различные административные нарушения. Так, в декабре прошлого года Таганский суд Москвы назначил владельцу соцсети административный штраф в размере 8 млн рублей.

Pinterest также привлекали к административной ответственности – ранее за нарушение законодательства РФ платформа была оштрафована на 6 млн рублей.