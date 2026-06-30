Москва30 июнВести.Таганский районный суд города Москвы выписал административный штраф Tik Tok Pre. Ltd. Суд решил, что компания не ограничила доступ к информации, которую по закону нужно было заблокировать, сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы.
30 июня 2026 года признал Tik Tok Pre. Ltd виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ).говорится в сообщении
Штраф составил 3 500 000 рублей.