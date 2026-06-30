В Москве суд оштрафовал Tik Tok на 3,5 млн рублей Столичный суд выписал штраф Tik Tok

Москва30 июн Вести.Таганский районный суд города Москвы выписал административный штраф Tik Tok Pre. Ltd. Суд решил, что компания не ограничила доступ к информации, которую по закону нужно было заблокировать, сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы.

30 июня 2026 года признал Tik Tok Pre. Ltd виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ). говорится в сообщении

Штраф составил 3 500 000 рублей.