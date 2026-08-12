Google оштрафован на 7,6 млн рублей за отказ удалить запрещенное в РФ приложение

Московский суд оштрафовал Google за отказ удалить запрещенное приложение Google оштрафован на 7,6 млн рублей за отказ удалить запрещенное в РФ приложение

Москва12 авг Вести.Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 7,6 млн рублей за отказ удалить запрещенные в РФ приложения из магазина приложений Google Play. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Отмечается, что компания признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (Неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации или страницы в случае, если обязанность по удалению такого контента предусмотрена законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации).

Согласно материалам дела, в отношении Google составлены два административных протокола, по которым назначены штрафы по 3,8 млн рублей.