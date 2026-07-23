Google оштрафован на 890 млн евро за нарушение закона о цифровых рынках ЕС Еврокомиссия оштрафовала Google на 890 млн евро за нарушение цифровых норм ЕС

Москва23 июл Вести.Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала корпорацию Google на 890 млн евро за нарушение закона о цифровых рынках Евросоюза, сообщила пресс-служба ЕК.

Штраф наложили по итогам расследования, которое выявило, что Google предоставлял необоснованные преимущества собственным сервисам при выдаче результатов поиска в интернете.

Google более заметно отображает свои собственные сервисы в результатах поиска, в том числе в верхней части страницы результатов поиска или используя улучшенные визуальные элементы и фильтры, в то время как аналогичные сторонние сервисы не имеют такой же заметности уточняется в релизе

Также Еврокомиссия обвинила компанию в "искусственных ограничениях для разработчиков приложений для Google Play". При этом в ЕК отметили, что Google имеет право оспорить штраф.

Ранее ЕК оштрафовала владельца AliExpress на 550 млн евро за продажу контрафакта.