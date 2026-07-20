Москва20 июлВести.Еврокомиссия оштрафовала компанию AliBaba (владелец маркетплейса AliExpress) на 550 млн евро за реализацию "незаконной продукции". Об этом пишет газета Politico.
Уточняется, что товары продолжали быть доступными к покупке на платформе, даже после того, как их признали "несоответствующими европейским стандартам".
На AliExpress было много контрафактной продукции, небезопасных игрушек и опасной косметикиотмечается в публикации
В то же время в представительстве AliExpress обвинения опровергли. В маретплейсе заявили, что компания была и остается твердо привержена выполнению своих обязательств по сохранению безопасности продукции и защиты потребителей.
Ранее сообщалось, что с 1 июля в странах ЕС начал действовать новый таможенный сбор на товары стоимостью до 150 евро, заказанные из-за пределов блока. Инициатива направлена на сокращение потока дешевого импорта, который массово поступает в Евросоюз через такие торговые площадки, как Shein, Temu и AliExpress.