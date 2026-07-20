ЕК оштрафовала владельца AliExpress на 550 млн евро за продажу контрафакта Politico: ЕК оштрафовала AliBaba на 550 млн евро за продажу незаконной продукции

Москва20 июл Вести.Еврокомиссия оштрафовала компанию AliBaba (владелец маркетплейса AliExpress) на 550 млн евро за реализацию "незаконной продукции". Об этом пишет газета Politico.

Уточняется, что товары продолжали быть доступными к покупке на платформе, даже после того, как их признали "несоответствующими европейским стандартам".

На AliExpress было много контрафактной продукции, небезопасных игрушек и опасной косметики отмечается в публикации

В то же время в представительстве AliExpress обвинения опровергли. В маретплейсе заявили, что компания была и остается твердо привержена выполнению своих обязательств по сохранению безопасности продукции и защиты потребителей.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в странах ЕС начал действовать новый таможенный сбор на товары стоимостью до 150 евро, заказанные из-за пределов блока. Инициатива направлена на сокращение потока дешевого импорта, который массово поступает в Евросоюз через такие торговые площадки, как Shein, Temu и AliExpress.