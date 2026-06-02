В Нижегородской области мужчину оштрафовали за продажу контрафактных Чебурашек За использование образа Чебурашки оштрафован житель Нижегородской области

Москва2 июн Вести.Предпринимателя, выставлявшего на продажу на маркетплейсе товары с изображением мультипликационного героя Чебурашки, обязали выплатить компенсацию АО "Киностудия "Союзмультфильм" и ООО "Союзмультфильм". Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского областного суда.

Суд установил, что изображение Чебурашки использовали без разрешения, товары на маркетплейсе имели признаки контрафакта — то есть были выпущены и продавались нелегально, так как право пользования товарным знаком принадлежат ООО "Союзмультфильм". Разрешение на использование товарного знака ответчик не получал.

Суд признал факт нарушения исключительных прав АО "Киностудия "Союзмультфильм" и ООО "Союзмультфильм" и удовлетворил заявленные требования в полном объеме говорится в сообщении ведомства

Ответчику придётся выплатить более 113 000 рублей: 100 000 рублей компенсации и свыше 13 000 рублей в счёт возмещения судебных расходов.