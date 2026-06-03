В Москве оштрафовали предпринимателя за футболки с логотипами соцсетей

Штраф за торговлю футболками с логотипами запрещенных соцсетей получил москвич В Москве оштрафовали предпринимателя за футболки с логотипами соцсетей

Москва3 июн Вести.Измайловский районный суд города Москвы признал виновным предпринимателя, который продавал на маркетплейсе футболки с незаконными логотипами. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Гнездилову А. В. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей говорится в сообщении

Суд установил, что А. В. Гнездилов продавал на "Вайлдберрис" футболки с изображениями логотипов социальных сетей, публичное демонстрирование которых запрещено федеральными законами.