Москва26 мая Вести.Москвича признали виновным в массовом распространении экстремистских материалов на литературном вечере, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в Telegram-канале.

Дело об административном правонарушении по статье "производство и распространение экстремистских материалов" было рассмотрено накануне.

Дорогомиловский районный суд ... установил, что 24 мая для проведения литературно-исторического вечера, где участвовало 10 человек, Боголюбов принес книгу и аудиозаписи, которые внесены в список экстремистских материалов сказано в сообщении

Мужчину признали виновным в совершении указанного правонарушения и назначили ему 15 суток административного ареста.