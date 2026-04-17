Москва17 апрВести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение маркетплейсу Ozon из‑за платной услуги по маркировке товаров знаком "оригинал", который, по оценке ведомства, вводит покупателей в заблуждение.
В ФАС сообщили, что предупреждения были вынесены Ozon и Wildberries за навязывание продавцам невыгодных условий и за практики, которые могут вводить в заблуждение покупателей.
"Озон" ввел платную услугу - знак на карточке товара "оригинал". Это создает у покупателей впечатление, что товар прошел проверку подлинности, тогда как на самом деле маркировка является лишь платной услугой и не гарантирует достоверность сведений о товаресообщила ФАС в мессенджере MAX
Срок устранения выявленных признаков нарушений - до 15 мая. В ФАС уточнили, что в случае неисполнения предупреждений будет возбуждено антимонопольное дело в соответствии с действующим законодательством.
Также в ФАС отметили, что вопросы комиссий для продавцов и инвестирования в цены сейчас прорабатываются в рамках рекомендаций по итогам заседания экспертного совета.