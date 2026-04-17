ФАС вынесла Ozon предупреждение за платный знак "оригинал" на товарах Ozon получил предупреждение ФАС РФ за платный знак "оригинал" на товарах

Москва17 апр Вести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение маркетплейсу Ozon из‑за платной услуги по маркировке товаров знаком "оригинал", который, по оценке ведомства, вводит покупателей в заблуждение.

В ФАС сообщили, что предупреждения были вынесены Ozon и Wildberries за навязывание продавцам невыгодных условий и за практики, которые могут вводить в заблуждение покупателей.

"Озон" ввел платную услугу - знак на карточке товара "оригинал". Это создает у покупателей впечатление, что товар прошел проверку подлинности, тогда как на самом деле маркировка является лишь платной услугой и не гарантирует достоверность сведений о товаре сообщила ФАС в мессенджере MAX

Срок устранения выявленных признаков нарушений - до 15 мая. В ФАС уточнили, что в случае неисполнения предупреждений будет возбуждено антимонопольное дело в соответствии с действующим законодательством.

Также в ФАС отметили, что вопросы комиссий для продавцов и инвестирования в цены сейчас прорабатываются в рамках рекомендаций по итогам заседания экспертного совета.