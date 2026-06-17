Суд объяснил условия освобождения маркетплейсов от ответственности за контрафакт КС перечислил условия освобождения маркетплейсов от ответственности за подделку

Москва17 июн Вести.Конституционный суд (КС) РФ определил критерии, при которых торговые онлайн-площадки могут быть освобождены от ответственности за нарушение прав на интеллектуальную собственность сторонними продавцами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебное постановление.

Поводом для рассмотрения этого вопроса послужило обращение компании "Мир хобби", обладающей исключительными правами на визуальное оформление и дизайн коробки популярной настольной игры "Мафия. Вся семья в сборе". Организация обнаружила на одном из интернет-ресурсов контрафактные копии своего продукта. После того как досудебная претензия к владельцу маркетплейса не принесла результатов, правообладатель обратился в Арбитражный суд с требованием взыскать с платформы компенсацию, сумма которой превышала девять миллионов рублей.

Но судебные инстанции отклонили требования заявителя, аргументировав это тем, что владелец онлайн-магазина выступал лишь в роли информационного посредника, так как не реализовывал продукцию самостоятельно, а обеспечивал техническую возможность для взаимодействия продавцов и покупателей.

В судебных решениях судов отмечалось, что администрация сайта не могла знать о нелегальном характере предлагаемой продукции, а сразу после получения жалобы оперативно заблокировала спорные объявления, что освободило ее от материальной ответственности.

В КС РФ особо подчеркнули, что маркетплейсы не занимаются непосредственной продажей товаров.

Ранее президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев заявил, что в России с 1 октября вступит в силу новый закон о платформенной экономике, который обеспечит жесткие правила оборота продукции на маркетплейсах.