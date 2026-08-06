Бизнесмен с Камчатки заплатит правообладателю "Фиксиков" за их использование Камчатский бизнесмен заплатит 157 тысяч за незаконное использование "Фиксиков"

Москва6 авг Вести.Незаконное использование персонажей "Фиксиков" обошлось предпринимателю с Камчатки в 157 тысяч рублей – такую сумму компенсации бизнесмен должен выплатить правообладателю сериала АО "Аэроплан", сообщила в мессенджере МАХ пресс-служба Арбитражного суда Камчатского края, который принял это решение.

АО "Аэроплан" обратилось в суд с иском, указав, что в июле 2023 года на одном из сайтов предлагались к продаже выпускные альбомы с изображениями персонажей из анимационного сериала "Фиксики". В доказательство представитель компании приложил скриншоты, а также передал информацию, что продавцом товаров являлся индивидуальный предприниматель Ж. Направленная в адрес предпринимателя претензия осталась без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд.

Бизнесмен указал, что удалил все изображения, связанные с персонажами анимационного сериала, и попросил снизить размер компенсации. На что суд отказал, указав, что удаление контента не освобождает от ответственности за ранее совершенное нарушение.

Истец рассчитал компенсацию по минимальной ставке — 10 тыс. рублей за каждый объект интеллектуальной собственности (6 товарных знаков и 8 произведений изобразительного искусства). Общая сумма компенсации составила 140 тыс. рублей. Суд не нашел оснований для снижения компенсации ниже низшего предела, поскольку ответчик не представил доказательств, подтверждающих наличие исключительных обстоятельств для применения экстраординарной меры отметили в пресс-службе

С ответчика взыскано 140 тыс. рублей компенсации, а также судебные издержки и расходы по уплате государственной пошлины, всего 157 410 рублей.

Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению.