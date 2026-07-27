Москва27 июлВести.Краснодарский краевой суд взыскал с троих осужденных по делу об убийстве аниматоров в апреле 2023 года почти 29 миллионов рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
27 июля суд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Демьяна Кеворкьяна к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима со штрафом в размере 600 000 рублей. Двое его подельников Анатолий Двойников и Арам Татосян получили 25 и 23 года лишения свободы соответственно. Их признали виновными в убийстве аниматоров Татьяны Мостыко и Кирилла.
Разрешая судьбу гражданских исков потерпевших, суд взыскал с осужденных в их пользу в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба денежную сумму в общем размере 28 788 678,82 рублейсказано в сообщении
Для удовлетворения исковых требований потерпевших суд сохранил арест, наложенный на имущество осужденных.