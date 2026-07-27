Осужденные за убийство аниматоров на Кубани выплатят их семьям 29 млн рублей

Фигуранты дела об убийстве аниматоров выплатят их семьям 29 млн рублей Осужденные за убийство аниматоров на Кубани выплатят их семьям 29 млн рублей

Москва27 июл Вести.Краснодарский краевой суд взыскал с троих осужденных по делу об убийстве аниматоров в апреле 2023 года почти 29 миллионов рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

27 июля суд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Демьяна Кеворкьяна к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима со штрафом в размере 600 000 рублей. Двое его подельников Анатолий Двойников и Арам Татосян получили 25 и 23 года лишения свободы соответственно. Их признали виновными в убийстве аниматоров Татьяны Мостыко и Кирилла.

Разрешая судьбу гражданских исков потерпевших, суд взыскал с осужденных в их пользу в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба денежную сумму в общем размере 28 788 678,82 рублей сказано в сообщении

Для удовлетворения исковых требований потерпевших суд сохранил арест, наложенный на имущество осужденных.