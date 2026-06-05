Суд заочно приговорил одного из лидеров РДК Кирющенко к пожизненному заключению

Один из главарей РДК Кирющенко заочно приговорен к пожизненному заключению Суд заочно приговорил одного из лидеров РДК Кирющенко к пожизненному заключению

Москва5 июн Вести.Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор Василию Кирющенко (внесен в перечень террористов и экстремистов), одному из главарей "Русского добровольческого корпуса" (признан в РФ террористической организацией и запрещен), приговорив его к пожизненному заключению.

Кирющенко был осужден за подготовку террористических актов, включая планирование вторжения на территорию Брянской области совместно с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Первые девять лет Кирющенко должен отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии особого режима. Кроме того, 32-летнему террористу назначен штраф в размере 2 миллионов рублей. Также были удовлетворены гражданские иски о компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба на сумму более 7 миллионов рублей.

Василий Кирющенко является сыном режиссера Алексея Кирющенко, среди работ которого — сериалы "Моя прекрасная няня" и "Слуга народа".

В настоящее время один из главарей РДК заочно арестован и объявлен в международный розыск. Приговор еще не вступил в законную силу.