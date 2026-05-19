Прокуратура раскрыла дело о расправе над аниматорами весной 2023 года Убийство аниматоров в 2023 году оказалось отработкой долгов

Москва19 мая Вести.В Краснодарском краевом суде начались прения сторон по резонансному уголовному делу об убийстве в 2023 году аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Об этом сообщает «Коммерсант”.

Государственный обвинитель Наталья Каликанова, открывая прения, назвала собранные по делу доказательства сложной мозаикой, из которой складывается картина жестокого и циничного преступления отмечается в публикации

По версии обвинения главарь банды Демьян Кеворкьян потребовал у своих приятелей Арама Татосяна и Анатолия Двойникова по 10 млн рублей за отработку долгов. Они согласились на разбойные нападения, которые спланировал Кеворкьян.

28 апреля 2023 года группа напала на двоих аниматоров, Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко, предложив помощь с пробитым колесом на дороге. Они связали пару, похитили деньги с банковских карт, а затем убили аниматоров. Автомобиль сожгли, а тела спрятали в лесу.

За свершенное преступление Кеворкьян дал подельникам по 20 тысяч рублей.

Если присяжные признают их виновными, обвиняемым грозят сроки вплоть до пожизненных.