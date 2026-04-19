В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в 1993 году

Москва19 апр Вести.В Пермском крае спустя 33 года задержали подозреваемого в убийстве двух бизнес-партнеров. Преступление было совершено в 1993 году из-за крупной суммы денег. Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на источник.

Следователи управления СК РФ по Пермскому краю задержали предполагаемого участника двойного убийства, совершенного в 1993 году. Мужчина расправился с коллегами ради 20 млн рублей говорится в публикации "Известий"

56-летний уроженец Азербайджана, получивший позже российское гражданство, был задержан на юге страны. По версии следствия, в 1993 году трое компаньонов приехали в Пермский край за древесиной и стройматериалами. При них было 20 миллионов рублей - по тем временам сумма сопоставима со стоимостью автомобиля ВАЗ 21093.

Мужчина решил забрать деньги себе и убить партнеров. К расправе он привлек родственников. Оба компаньона были зарезаны.

Тогда преступление раскрыть не удалось, но личность подозреваемого установили. Он был объявлен в розыск. Улики вели в Азербайджан, однако местным правоохранителям не удалось задержать злоумышленника.

По предварительной информации, украденные деньги мужчина вложил в бизнес. Впоследствии он переехал в Россию, возможно, по фальшивым документам, получил гражданство РФ и поселился на юге страны. Его сын также занимается бизнесом в России. Расследование продолжается.