Москва21 апр Вести.Брат бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который осужден за двойное убийство, просит смягчить наказание. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В ночь на 16 мая 2016 года в Подмосковье на Новорижском шоссе в салоне внедорожника были найдены застреленными два человека: учредитель автосервиса "Люблино-моторс" Юрий Брылев и владелец нескольких торговых комплексов в Москве Владимир Савкин. Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Осенью того же года по подозрению в преступлении были задержаны брат Тельмана Исмаилова Рафик и киллер - Мехман Керимов. Рафик свою вину отрицал, однако Керимов пошел на сделку.

Так, по версии следствия, Керимов выступил исполнителем убийства, а Рафик Исмаилов забрал его с места преступления. После чего соучастники помогли Керимову скрыться и спрятать орудие преступления.

По мнению родственников Владимира Савкина, на которых ссылались СМИ, мужчину убили после того как тот потребовал от Рафика Исмаилова вернуть долг в $5,5 млн - долю от продажи ТЦ "Строймаркет №1".

Рафик Исмаилов в феврале 2020 года был приговорен к 17 годам колонии, Керимов — к 13.

По информации Mash, теперь он (Рафик Исмаилов. — Ред.) хочет заменить оставшийся срок на принудительные работы — адвокат уже подал ходатайство в суд. Родственники убитых … требуют оставить его за решеткой сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале интернет издания

В сентябре 2017 года, по словам адвокатов Тельмана Исмаилова, по его адресам в Москве прошли обыски. К тому времени сам бизнесмен покинул Россию. В октябре его, также как и его брата Вагифа, заочно арестовали и объявили в международный розыск по обвинению в убийстве Брылева и Савкина. Однако Тельман Исмаилов заявлял о своей непричастности к преступлению.

В декабре 2017 года Тельману было заочно предъявлено обвинение по вышеупомянутым статьям. В СК РФ посчитали, что бизнесмен является организатором убийства Савкина и Брылева. Он мог разработать план преступления вместе с братьями Рафиком и Вагифом.

По данным некоторых СМИ, правоохранители располагают показаниями о том, что Тельман Исмаилов может быть заказчиком как минимум 8 убийств, совершенных в ходе криминального конфликта вокруг торговых объектов в Москве.

Информации о прошении от осужденного смягчения наказания от официальных структур или ведомств пока не было.