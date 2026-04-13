Москва13 апр Вести.Прокуратура попросила Тверской суд Москвы назначить наказание в виде 10 лет колонии строгого режима бывшему сенатору от Тульской области Дмитрию Савельеву. Он обвиняется в подготовке убийства своего делового партнера, передает "Коммерсант".

Помимо этого, обвинение потребовало лишить госнаград Савельева и на два года ограничить ему свободу.

Ранее 12 марта присяжные единогласно признали Савельева и других подсудимых виновными.

Савельеву (инкриминируется – Прим.ред.) — организация приготовления к убийству (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) отмечается в сообщении

Установлено, что Савельев планировал убийство совладельца компании "Оптомониторинг" Сергея Ионова. Его должны были устранить в марте 2024 года по причине разногласий в ведении бизнеса.

Тульский бизнесмен Юрий Нефедов, к которому обратился сенатор, выделил на это 100 тысяч долларов. Позже он признал свою вину и его отправили в колонию строгого режима на четыре года.

Также для поиска исполнителя был привлечен трижды судимый Сергей Дюков, который частично согласился с обвинением. Ему запросили 6 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что потенциальный киллер после получения заказа обратился в правоохранительные органы. Дальнейшие действия по совершению преступления проходили под контролем оперативников, а само убийство было имитировано.

Дмитрий Савельев вину не признал.