Москва2 маяВести.Защита пасынка музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко, который убил двоих человек, обжаловала приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из суда.
В марте Ткаченко приговорили к 18 годам колонии строгого режима за убийство сводного брата и бабушки. Мужчина признал свою вину.
Зарегистрирована апелляционная жалоба защитникаотмечается в сообщении
Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
18 октября 2023 года Ткаченко, находясь в доме в городском округе Истра, поссорился с бабушкой и, дождавшись, когда она уснет, ударил ее молотком по голове и нанес не менее четырех ударов колюще-режущем предметом в грудь. Женщина скончалась.
После этого мужчина позвонил сводному брату, сообщил о смерти бабушки и попросил его приехать. Когда брат приехал и узнал о совершенном убийстве, мужчины поссорились. Ткаченко убил оппонента.