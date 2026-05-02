Защита пасынка Намина обжаловала приговор по делу об убийстве бабушки и брата Защита пасынка Стаса Намина обжаловала приговор за двойное убийство

Москва2 мая Вести.Защита пасынка музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко, который убил двоих человек, обжаловала приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из суда.

В марте Ткаченко приговорили к 18 годам колонии строгого режима за убийство сводного брата и бабушки. Мужчина признал свою вину.

Зарегистрирована апелляционная жалоба защитника отмечается в сообщении

Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

18 октября 2023 года Ткаченко, находясь в доме в городском округе Истра, поссорился с бабушкой и, дождавшись, когда она уснет, ударил ее молотком по голове и нанес не менее четырех ударов колюще-режущем предметом в грудь. Женщина скончалась.

После этого мужчина позвонил сводному брату, сообщил о смерти бабушки и попросил его приехать. Когда брат приехал и узнал о совершенном убийстве, мужчины поссорились. Ткаченко убил оппонента.