Москва30 июлВести.Рок-музыкант Стас Намин и его бывшая жена не заявляли гражданский иск к пасынку музыканта Роману Ткаченко, они проходят потерпевшими по делу о двойном убийстве, следует из документов, которые имеются у РИА Новости.
Гражданский иск по делу не заявленговорится в документе
Московский областной суд 31 марта 2026 года приговорил Ткаченко к 18 годам колонии строгого режима за убийство бабушки и сводного брата, которое он совершил в Подмосковье осенью 2023 года.
Ранее сообщалось, что обвинение запросило для Ткаченко 20 лет лишения свободы.