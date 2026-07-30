Стас Намин не заявил гражданский иск к пасынку по делу о двойном убийстве

Стас Намин не подавал гражданский иск к осужденному за двойное убийство пасынку Стас Намин не заявил гражданский иск к пасынку по делу о двойном убийстве

Москва30 июл Вести.Рок-музыкант Стас Намин и его бывшая жена не заявляли гражданский иск к пасынку музыканта Роману Ткаченко, они проходят потерпевшими по делу о двойном убийстве, следует из документов, которые имеются у РИА Новости.

Гражданский иск по делу не заявлен говорится в документе

Московский областной суд 31 марта 2026 года приговорил Ткаченко к 18 годам колонии строгого режима за убийство бабушки и сводного брата, которое он совершил в Подмосковье осенью 2023 года.

Ранее сообщалось, что обвинение запросило для Ткаченко 20 лет лишения свободы.