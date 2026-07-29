Суд отказал Разину в иске о наследстве Шатунова из-за подозрений в подлоге Суд отказал Разину в иске к семье Шатунова, посчитав документы подложными

Москва29 июл Вести.Столичный суд отказал продюсеру Андрею Разину в иске к семье певца Юрия Шатунова, в котором он просил признать право на наследство членов семьи певца незаконным. Причиной отказа послужило подозрение, что предоставленная Разиным копия договора о передаче ему авторских прав имеет признаки подмены, сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года от обширного инфаркта, а в 2023 году в наследство вступила его семья – вдова Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла. Разин же пытался оспорить законность этого действия: по его словам, по договору до 2013 года ему за вознаграждение были переданы права на все результаты интеллектуальной деятельности Шатунова.

Суду продюсер передал копию договора, однако экспертиза усмотрела в ней признаки замены пятого листа.

Исключить возможность замены листа можно только путем изучения оригинала договора в случае его реального существования отметили в материалах суда

Таким образом, копия признана недопустимым доказательством.

В настоящее время Разин заочно арестован по обвинению в мошенничестве.