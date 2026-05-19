Москва19 мая Вести.В Краснодарском краевом суде было установлено, что бывшему продюсеру группы "Ласковый май" Андрею Разину не принадлежит авторство песен. Об этом сообщает ТАСС.

Апелляционная инстанция суда удовлетворила жалобу вдовы певца Юрия Шатунова Светланы. Она была подана на решение Хостинского районного суда Сочи от 2007 года. Тогда авторство было установлено за Разиным, несмотря на его противоречивую позицию.

Суд признал обоснованным наши доводы в апелляционной жалобе приводятся слова адвоката семья Шатуновых Олега Ситникова

По его словам, рассмотрение дела должно было осуществляться в порядке искового производства. Вынесение же решения в порядке особого производства о признании факта, имеющего юридическое значение, является грубым процессуальным доказательством.

Решение вступило в силу незамедлительно.

В настоящее время Разин заочно арестован по обвинению в мошенничестве.