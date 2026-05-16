Композитор Величковский считает, что Черкасов ввел певицу Линду в заблуждение Композитор Величковский: Андрей Черкасов ввел певицу Линду в заблуждение

Москва16 мая Вести.Генеральный директор музыкального издательства "Джем" Андрей Черкасов ввел певицу Линду (настоящее имя – Светлана Гейман) в заблуждение, из-за чего она стала подозреваемой в деле о мошенничестве. Такое мнение выразил композитор, музыкант Леонид Величковский в интервью ИС "Вести".

Известный продюсер Максим Фадеев обвинил в мошенничестве свою бывшую подопечную - певицу Линду, которая якобы причастна к подделке документов на передачу его авторских прав на хиты 90-х.

Фигурантом дела также стал концертный директор исполнительницы Михаил Кувшинов. По некоторым данным, следователи вышли на Кувшинова в рамках расследования дела музыкального издательства "Джем", гендиректора которой Андрея Черкасова арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве.

С Черкасовым судились представители популярных групп "Руки вверх", "Стрелки", "Комбинация". Коллеги по музыкальному цеху не исключают, что Линда и Кувшинов работали с компанией, связанной с "Джемом".

Я считаю, что Андрей Черкасов ввел Линду и того же самого Кувшинова в заблуждение. Конфликт исходит из того, что издательство "Джем" не платило автору Максиму Фадееву ничего за использование его песен считает Леонид Величковский

Продюсера певицы Михаила Кувшинова отправили под домашний арест, запретив ему пользоваться интернетом и телефоном. На заседании он не признал свою вину.