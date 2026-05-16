Продюсер Дзюник: то, что делал Кувшинов для певицы Линды, было уникально

Друг продюсера Линды выступил в поддержку Михаила Кувшинова Продюсер Дзюник: то, что делал Кувшинов для певицы Линды, было уникально

Москва16 мая Вести.Бывший концертный директор группы "Тату" Леонид Дзюник выступил в поддержку продюсера певицы Линды (настоящее имя – Светлана Гейман) Михаила Кувшинова по делу о мошенничестве. Об этом он заявил в интервью ИС "Вести".

Певица Линда стала подозреваемой по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. В следственные органы ее доставили как свидетеля, но после допроса статус изменился на подозреваемую. Потерпевший по этому делу Максим Фадеев утверждает, что певица, подделав бумаги, переписала на себя авторские права популярных песен.

Фигурантом дела также стал концертный директор исполнительницы Михаил Кувшинов, которого суд отправил под домашний арест. Обвиняемый не признал вины.

Макс [Фадеев] написал песни, получил гонорар и отвалил, а Миша [Кувшинов] все время продолжал. Это было уникально. Но вот так ставить крест, садить человека в каталажку, это за что? сказал Дзюник

Ранее композитор, музыкант Леонид Величковский заявил, что генеральный директор музыкального издательства "Джем" Андрей Черкасов ввел певицу Линду и ее продюсера Кувшинова в заблуждение.