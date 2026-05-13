Фадеев заявил, что 30 лет пытался мирно урегулировать спор с Линдой

Москва13 мая Вести.Музыкальный продюсер Максим Фадеев признался, что на протяжении 30 лет пытался миром решить конфликт с певицей Светланой Гейман, известной как Линда.

Так он прокомментировал следственные действия в отношении артистки в рамках расследования уголовного дела​​​ об авторских правах на композиции.

Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке. На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно через ее представителей … но результата это не дало написал Фадеев в своем Telegram-канале

Продюсер подчеркнул, что подобные вопросы должны решаться не через интервью у блогеров и не через публичную полемику, а фактами, документами и экспертизой в правовом поле. Фадеев уточнил, что не хочет комментировать процессуальные действия и чьи-либо личные обстоятельства.

12 мая сообщалось, что Линда находится на допросе с ее саунд-продюсером Михаилом Кувшиновым из-за конфликта об авторских правах с продюсером Максимом Фадеевым, с которым артистка сотрудничала в 1990-е годы.