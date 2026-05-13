Москва13 маяВести.Музыкальный продюсер Максим Фадеев признался, что на протяжении 30 лет пытался миром решить конфликт с певицей Светланой Гейман, известной как Линда.
Так он прокомментировал следственные действия в отношении артистки в рамках расследования уголовного дела об авторских правах на композиции.
Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке. На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно через ее представителей … но результата это не далонаписал Фадеев в своем Telegram-канале
Продюсер подчеркнул, что подобные вопросы должны решаться не через интервью у блогеров и не через публичную полемику, а фактами, документами и экспертизой в правовом поле. Фадеев уточнил, что не хочет комментировать процессуальные действия и чьи-либо личные обстоятельства.
12 мая сообщалось, что Линда находится на допросе с ее саунд-продюсером Михаилом Кувшиновым из-за конфликта об авторских правах с продюсером Максимом Фадеевым, с которым артистка сотрудничала в 1990-е годы.