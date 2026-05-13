Юрист: роль певицы Линды в конфликте с Фадеевым еще придется установить Юрист Тулубьева о конфликте Линды и Фадеева: певицу могли ввести в заблуждение

Москва13 мая Вести.Роль певицы Линды (настоящее имя – Светлана Гейман) в деле о мошенничестве, связанном с авторскими правами на песни Максима Фадеева, еще придется установить, объяснила управляющий партнер специализированной юридической компании "Тулубьева, Осипов и партнеры", специалист по авторским правам Ирина Тулубьева в интервью ИС "Вести".

Певица Линда стала подозреваемой по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. В следственные органы ее доставили как свидетеля, но после допроса статус изменился. Потерпевший по этому делу Максим Фадеев утверждает, что певица, подделав бумаги, переписала на себя авторские права популярных песен.

Это один из эпизодов в большом деле Андрея Николаевича Черкасова. Есть такой деятель, которого знают все в шоу-бизнесе, который обманул всех. Сейчас вот он находится в СИЗО… И в этой ситуации будет устанавливаться, участвовала ли Линда. Может быть, ее ввели в заблуждение… Подписывать документы может один человек, которого не посвятили во все детали истории, а руководит этим совсем другой человек прокомментировала юрист

Она добавила, что многое в этом деле зависит от объема причиненного ущерба, а также от реакции Максима Фадеева. По словам Тулубьевой, стороны могут все решить и мирным путем.