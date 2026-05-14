Москва14 маяВести.Следователи просят Тверской суд Москвы избрать домашний арест для продюсера певицы Линды Михаила Кувшинова, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает ТАСС.
Накануне Линда (настоящее имя – Светлана Гейман) была на допросе, она дала свидетельские показания.
В суд поступило ходатайство следствия об избрании Кувшинову меры пресечения в виде домашнего ареста, со сроком на два месяцаотмечается в сообщении
Кувшинова задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения Максима Фадеева.