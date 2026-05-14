Кувшинова отправили под домашний арест, запретив интернет и телефон

Москва14 мая Вести.Продюсера песен певицы Линды (настоящее имя Светлана Гейман) Михаила Кувшинова отправили под домашний арест, запретив ему пользоваться интернетом и телефоном. Об этом стало известно ИС "Вести"

Таким образом, Тверской районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему подобной меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Кувшинова задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения Максима Фадеева.

На днях певицу Линду вызвали на допрос, она дала свидетельские показания.

В пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы уточнили, что Кувшинов пробудет под арестом до 20 июня 2026 года.