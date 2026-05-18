Москва18 мая Вести.До 20 августа был продлен срок ареста генерального директора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Тверской районный суд продлил срок содержания под стражей в отношении Черкасова Андрея Николаевича до 20 августа 2026 года

Ранее сообщалось, что потерпевшей по делу Черкасова была признана вдова Вячеслава Добрынина – Ирина.

Также потерпевшими ранее назывались и основатели группы "Руки вверх!" Сергей Жуков и Алексей Потехин.

Сам Черкасов обвиняется в особо крупном мошенничестве и незаконном образовании юридического лица, связанного с авторскими правами многих популярных артистов страны.