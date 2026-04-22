Основателю Readovka Костылеву продлили арест по делу о хищении 1 млрд рублей

Москва22 апр Вести.Московский городской суд принял решение оставить в СИЗО основателя и экс-главного редактора издания Readovka Алексея Костылева. Мужчина обвиняется в хищении 1 млрд рублей у Министерства обороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Постановление суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Костылева оставить без изменения говорится в материалах суда

Защита выступила с апелляционной жалобой и попросила изменить меру пресечения Костылева, мотивируя это состоянием здоровья обвиняемого. Суд не удовлетворил просьбу. Срок содержания под стражей продлен до 19 июля 2026 года.

Костылев был отправлен в СИЗО в конце февраля. Он подозревается в хищении в составе группы лиц по предварительному сговору более 1 миллиарда рублей у Минобороны.