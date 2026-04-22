Следствие: Костылев может нажать на соучастников хищения миллиарда

Москва22 апр Вести.Бывший главред издания Readovka Алексей Костылев может оказать давление на соучастников хищения более миллиарда рублей у Минобороны. Об этом говорится в ходатайстве следователя МВД, передает ТАСС из зала суда.

Тверской суд Москвы рассматривает в среду вопрос о продлении ареста основателю и бывшему главреду издания Readovka Алексею Костылеву

В ходатайстве отмечается, что в результате такого давления соучастники могут дать более выгодные для Костылева показания.

Обвиняемый Костылев может оказать на них [соучастников] давление с целью изменения их показаний на выгодные ему говорится в ходатайстве

Адвокат Костылева, в свою очередь, заявил, что его подзащитный не собирается препятствовать следствию никоим образом.

Алексея Костылева обвиняют в хищении у Минобороны России около 1 миллиарда рублей при выполнении госконтрактов по поставкам БПЛА. Вину обвиняемый не признает.

Журналист был задержан 27 февраля, Тверской суд столицы отправил его в СИЗО до 25 апреля.